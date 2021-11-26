بريطانيا تصنف رسميا "حماس" منظمة "إرهابية"

وطن: أعلنت وزارة الداخلية البريطانية، الجمعة 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، تصنيف حركة "حماس" بجناحيها السياسي والعسكري "منظمة إرهابية"، وذلك على خلفية تصديق البرلمان على القرار.

حيث قالت الداخلية البريطانية، في بيان نشرته على موقعها الالكتروني، إن "جماعة حماس الإرهابية أصبحت اليوم منظمة إرهابية محظورة في المملكة المتحدة بكاملها بعد موافقة مجلس العموم البريطاني"، وفق تعبيرها.

هذا يعني، وفقاً لبيان الوزارة البريطانية، أن "أعضاء حماس أو أولئك الذين يدعون إلى دعم الحركة يمكن أن يواجهوا عقوبة السجن لمدة تصل إلى 14 عاماً".

في حين أشارت إلى تعديل قائمة المنظمات "المحظورة" لتشمل حركة حماس.

وكان مجلس العموم البريطاني قد أقر المذكرة التي تقدمت بها وزيرة الداخلية، بريتي باتيل، لتصنيف حركة "حماس" بجناحيها السياسي والعسكري "إرهابية".