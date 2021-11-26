الأردن يمنع دخول القادمين من دول أفريقيا إلا بعد مرور أسبوعين على مغادرتهم إياها

وطن: أعلن الأردن الجمعة منع دخول القادمين من عدد من الدول الأفريقية إلى المملكة إلا بعد مرور إسبوعين على مغادرتهم هذه الدول وذلك لمنع وصول المتحورة الجديدة من فيروس كورونا إلى أراضي المملكة.

وبناء على توصية من وزارة الصحة قررت وزارة الداخلية الأردنية في بيان الجمعة "منع دخول غير الأردنيين القادمين من هذه الدول إلاّ بعد مرور 14 يوما على مغادرتهم لهذه الدول إلى دول أخرى لا يتواجد فيها المتحور الجديد، واعتبارا من الأحد المقبل".

وأوضحت الوزارة إن "الإجراءات الاحترازية أتخذت بحق القادمين من دول: جنوب إفريقيا وليسوتو وزيمبابوي وموزمبيق ونامبيا وإسواتيني وبوتسوانا وذلك إعتباراً من يوم الأحد".

وبحسب الوزارة "سيتم حجر الأردنيين القادمين من هذه الدول حجرا مؤسسيا لمدة 14 يوما وعلى نفقتهم الخاصة وبغض النظر عن نتيجة فحص الكشف عن كورونا في المطارات الأردنية أو في الدول القادمين منها".

وأشارت الى أن القرار اتخذ "للحد من دخول هذا المتحور الجديد إلى الأردن".

وقال رئيس مجلس هيئة تنظيم الطيران المدني هيثم مستو لقناة "المملكة" الرسمية الجمعة إنه "لا يوجد رحلات مبرمجة بين البلدين (الأردن وجنوب أفريقيا) ولا حتى بتوقف في دولة ثالثة".

وبحسب الناطق باسم وزارة الخارجية الأردنية هيثم أبو الفول يبلغ عدد أبناء الجالية الأردنية في جنوب إفريقيا نحو 370 أردنيا.