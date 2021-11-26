أوروبا تستنفر و"الصحة العالمية" تعقد اجتماعا طارئا لمواجهة متحور كورونا الجديد

وطن: تتأهب العديد من دول العالم لاسيما أوروبا التي باتت من جديد بؤرة تفشي وباء "كورونا" بسبب اعداد الإصابات القياسية، لمواجهة الفيروس المتحور الجديد القادم من جنوب افريقيا، فيما أعلنت شركة فايزر انها تتوقع الحصول خلال أسبوعين على بيانات بشأن تأثير لقاحها على متحور كورونا الجديد، بحسب ما نقلت وكالة الانباء الفرنسية.

فقد اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وقف الرحلات الجوية إلى جنوب أفريقيا.

وكتبت أورسولا على حسابها الرسمي بتويتر: "نقترح على الدول الأعضاء بتفعيل بند الطوارئ ووقف الرحلات الجوية إلى جنوب أفريقيا بسبب المتحور الجديد المثير للقلق لفيروس كورونا". أما المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض فرفع مستوى التحذير من كورونا إلى عال جدا.

وتحمل السلالة الجديدة التي أطلق عليها اسم بي 1.1.529 تحورات من المحتمل أن تتفادى الاستجابة المناعية الناتجة عن كل من العدوى السابقة والتطعيم، وكذلك تحورات مرتبطة بزيادة العدوى.

وقال علماء إن هناك حاجة إلى دراسات معملية لتقييم احتمالية أن تسفر التحورات عن انخفاض كبير في فاعلية اللقاحات.

وسبقت بريطانيا جاراتها الاوروبيات وعلقت بالفعل الرحلات القادمة من ست دول جنوب القارة الأفريقية ، حيث يعتبر علماؤها ان المتغير الأحدث المكتشف من الفيروس هو أهم تحور على الإطلاق، منبهة إلى ضرورة معرفة ما إذا كان مقاوما للقاحات.

وأوضحت وكالة الأمن الصحي البريطانية، أن السلالة المتحورة تحتوي على "بروتين سبايك"، الذي يشكل النتوءات الشوكية الموجودة على سطح كورونا، يختلف تماما عن البروتين الموجود في الفيروس الأصلي الذي صنعت لقاحات كوفيد-19 على أساسه.

دافع وزير النقل غرانت شابس عن قرار حظر رحلات الطيران من جنوب إفريقيا وبوتسوانا وزيمبابوي وليسوتو وإيسواتيني وناميبيا، وقال إن الدرس المستفاد من جائحة كوفيد-19 هو أن التحرك المبكر أمر أساسي.

كما ذكر في مقابلة مع شبكة سكاي نيوز البريطانية، أن المتغير الجديد " أهم تحور على الإطلاق يواجهه العلماء في أبحاثهم حتى الآن".

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم، أنها اكتشفت أول حالة إصابة بالمتحور في البلاد لمسافر عاد من دولة مالاوي.

وأضافت في بيان، أنه تم وضع المسافر وحالتين مشتبه بهما في العزل.

كما أشارت إلى أن الثلاثة تم تطعيمهم لكنها تدرس حاليا حالة التطعيم الدقيقة الخاصة بهم..

من جهتها، قالت منظمة الصحة العالمية إنها تتابع عن كثب المتحور الجديد، وعقدت اجتماعا طارئا بشأن السلالة الجديدة "B.1.1.529" المكتشفة في جنوب إفريقيا، ووصفها متحدث باسم المنظمة السلالة الجديدة بأنها مثيرة للقلق.

وأفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن علماء من جنوب إفريقيا اجتمعوا مع خبراء منظمة الصحة العالمية الجمعة من أجل مناقشة السلالة الجديدة .

وقالت ماريا فان كيركوف، رئيسة المجموعة الفنية لوحدة أمراض الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية، خلال جلسة على الإنترنت: "ليس لدينا معلومات كافية عنها حتى الآن. المتاح أقل من 100 تسلسل جيني كامل.... ومع ذلك، نحن نعلم أن هذه السلالة بها العديد من الطفرات".

وأشارت فان كيركوف إلى أن المجموعة المعنية بتطور الفيروس ستناقش الخطر الذي يمثله هذا النوع من الفيروس التاجي، وإذا كانت النتائج مدعاة للقلق ، فسيتم إعطاؤه اسم بحرف من الأبجدية اللاتينية.34

وقالت جنوب أفريقيا إنها سجلت 22 إصابة بالمتحور الجديد في صفوف الشباب، كما سجلت أيضا حالات في بوتسوانا المجاورة، وكذلك في هونغ كونغ لدى شخص عائد من جنوب أفريقيا.