حزب الشعب يدين "التفاهم الدفاعي" بين المغرب ودولة الاحتلال

وطن: أدان حزب الشعب زيارة وزير جيش الاحتلال الصهيوني "بيني غانتس" إلى العاصمة المغربية الرباط وتوقيع ما يسمى بمذكرة "تفاهم دفاعي" بين المغرب ودولة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال حزب الشعب في بيان صحفي وصل وطن نس، اليوم الجمعة، ان "زيارة وزير جيش الاحتلال للرباط وتوقيع "مذكرة التفاهم الدفاعي"، تمثل تفاهماً عدائياً ضد شعبنا، وتمهد الطريق لتعاون عسكري مشترك بين المغرب ودولة الاحتلال الإسرائيلي وعقد صفقات أسلحة مختلفة بينهما، وهي خطوة تمثل أعلى درجات التطبيع غير المسبوق، بعد أن رفع البلدان مستوى علاقاتهما "الدبلوماسية" في العام الماضي، مشيراَ إلى أن كل ذلك يجري في الوقت الذي تستمر فيه "اسرائيل" في ارتكاب المزيد من جرائم حربها ضد شعبنا ومقدساته الاسلامية والمسيحية، وعمليات التطهير العرقي في الأراضي الفلسطينية وخاصة في مدينة القدس."

وأكد الحزب في بيانه، "إن استقبال وزير جيش الاحتلال في المغرب، وأحد مرتكبي جرائم الحرب بحق الشعب الفلسطيني، وتوقيع الاتفاقية العسكرية المذكورة معه، يأتي تتويجاَ لسلسلة من الخطوات التطبيعية التي تمثل طعنة غادرة لنضال وحقوق وتضحيات شعبنا الفلسطيني والشعوب العربية، وتنكراَ لمواقفها وطموحاتها. كما ان هذه الخطوة تتناقض كلياَ مع الدور الرسمي المفترض للمغرب في حماية القدس التي ترأس لجنتها."

ودعا الحزب"الشعب المغربي الشقيق وشعوبنا العربية وقواها الوطنية والديمقراطية، لأوسع تحرك جامع من أجل إستمرار وتكثيف مقاومة كل أشكال التطبيع مع دولة الاحتلال الصهيوني، و إفشال المساعي والأهداف الكامنة والمترتبة على جميع اتفاقيات التطبيع."