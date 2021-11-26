زيادة مخزون ايران من اليورانيوم المخصب قبل المحادثات النووية

وطن: قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية، بهروز كمالوندي،، إن إيران زادت مخزونها من اليورانيوم إلى 30 كيلوجرامًا المخصب بنسبة 60٪.

وقالت وكالة مهر للأنباء شبه الرسمية: "لدينا الآن أكثر من 30 كيلوجرامًا من اليورانيوم (المخصب) بنسبة 60٪".

وأضاف، في إشارة إلى قانون أقره البرلمان الإيراني العام الماضي الأمر باستئناف تخصيب اليورانيوم للضغط على الولايات المتحدة لرفع العقوبات.

"في الأيام المقبلة، ستتضاعف كمية اليورانيوم بنسبة 20٪ من السعة المنصوص عليها في قانون" خطة العمل الاستراتيجية لمواجهة العقوبات وحماية حقوق الشعب "، قال كمالوندي في إشارة إلى قانون أقره البرلمان الإيراني العام الماضي يأمر باستئناف تخصيب اليورانيوم للضغط على الولايات المتحدة لرفع العقوبات.

وقال تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع الماضي إنه حتى الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني أنتجت إيران 17.7 كيلوغرامًا من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 بالمئة ارتفاعًا من 10 كيلوغرامات.