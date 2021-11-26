يديعوت: أسرار "تل أبيب" عرضت للبيع مقابل 7 آلاف دولار فقط

وطن: ​​كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت تفاصيل جديدة عن قضية "جاسوس إيران" الذي عمل من داخل منزل وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس؛ حيث أكدت أنه كان مستعداً لبيع أسرار "تل أبيب" مقابل مبلغ زهيد.

الصحيفة قالت إن الجاسوس عومري غورن جوروكبسكي، المعروف باسم "جاسوس إيران" عمل في منزل وزير الحرب الإسرائيلي، غانتس وكان على استعداد تام أن يبيع "أسرار الدولة" إلى إيران مقابل 7000 دولار فقط.

وقالت مواقع عبرية في وقت سابق إن "عومري غورن"، كان يعمل قبل عامين، عامل نظافة في منزل غانتس، حينما نجح قراصنة في اختراق هاتف رئيس حزب "أزرق أبيض" فور توليه زعامة الحزب الإسرائيلي الذي دخل عالم السياسة مؤخراً، الأمر الذي يعني أن الجاسوس الإيراني هو الذي منح القراصنة حق الوصول والتمكن من هاتف "غانتس".

فيما قالت إذاعة الجيش إن جهاز المخابرات "الشاباك" قد اعترف بفشله في توفير الحماية الكاملة لغانتس، وتحمل المسؤولية، مؤكداً أنه كان من الضروري استبعاد هذا الرجل، لأن وجوده داخل منزل وزير الحرب الإسرائيلي مخاطرة حقيقية.

وذكرت شبكة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية أن غورين البالغ من العمر 37 عاماً، تواصل مع مجموعة محسوبة على إيران تدعى "بلاك شادو"، نظير مبلغ من المال وعرض جاسوس إيران عليهم زراعة برمجية "الدودة" الخبيثة في حاسوب وزير الحرب ، ما يمكّنهم من اختراقه.

وأفاد جهاز الشاباك بأن "غورين ناقش مع الجهة التي كان يتواصل معها، إمكانية زرع برامج تجسس من شأنها أن تسمح بالوصول إلى حاسوب غانتس، وقد أدى اعتقاله لإحباط هذا الاختراق". وتابع قائلاً: "خلال الاستجواب اعترف بأنه كان يصور في أماكن مختلفة من منزل غانتس ويرسله إلى المصدر الإيراني، وقد تم التحقيق معه بعلم الوزير". واستطرد: "نظراً لوسائل وإجراءات أمن المعلومات المتبعة، لم يتمكن المتهم المذكور من التعرض لمواد سرية".

كما أعلن الجهاز أنه قرر "إجراء تحقيق بشأن عمليات فحص الموظفين الذين يعملون مع الوزراء وفي بيوتهم".