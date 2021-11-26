الأردن.. مسيرة احتجاجية لرفض "مقايضة الكهرباء بالماء" مع الاحتلال

وطن: نظم آلاف الأردنيين، الجمعة، مسيرة احتجاجية لرفض "مقايضة الكهرباء بالماء" مع حكومة الاحتلال.

وانطلقت المسيرة الاحتجاجية من أمام المسجد الحسيني، وصولا إلى ساحة النخيل، وسط تواجد أمني مشدد، بالعاصمة عمان.

والإثنين، أعلن الأردن توقيع "إعلان نوايا" مع الإمارات وحكومة الاحتلال؛ للدخول في عملية دراسات جدوى خلال العام المقبل 2022، من المرجح أن يحصل الأردن بموجبه على 200 مليون متر مكعب من المياه سنويا.

ويصنف الأردن ثاني أفقر دولة في العالم بالمياه، وفق المؤشر العالمي للمياه.

وفور الإعلان عن الاتفاق، شهد الأردن احتجاجات متواصلة، واعتقلت قوات الأمن العشرات من المحتجين وهو ما أثار ردود فعل منددة.

كما وقع أكثر من 20 نائباً على مذكرة نيابية تطالب بـ"إطلاق سراح نشطاء وطلبة الجامعة الرافضين لاتفاقية المياه".

وأعلن النواب في المذكرة التي تبناها النائب خليل عطية أمس الخميس، رفضهم القاطع لهذه الاتفاقية.

وكان نحو 70 نائبا أردنيا من أصل 130 طالبوا بعقد جلسة "مستعجلة" لمجلس النواب الأردني لمناقشة إعلان النوايا الذي وقعه الأردن وإسرائيل للتعاون في إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وتحلية المياه.