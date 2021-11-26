الصحة: تسجيل 3 حالات وفاة و 210 اصابات بفايروس كورونا

وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الجمعة، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.4% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.6% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "بيت لحم 28، جنين 23، ضواحي القدس 4، طوباس 5، الخليل 34، رام الله والبيرة 23، طولكرم 5، نابلس 10، أريحا والأغوار 1، قلقيلية 0، سلفيت 0، قطاع غزة 77".

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "بيت لحم 19، جنين 6، ضواحي القدس 0، طوباس 1، الخليل 41، رام الله والبيرة 17، طولكرم 4، نابلس 3، أريحا والأغوار 2، قلقيلية 2، سلفيت 0، قطاع غزة 190".

وسجلت حالة وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس في قطاع غزة، حالة في جنين، وحالة في الخليل.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 35 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 64 مريضاً، بينهم 6 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.