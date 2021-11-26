قوات الاحتلال تقتحم الأقصى وتزيل لافتات تحمل صور الشهيدين أبو شخيدم وأبو عصب

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال المسجد الأقصى، عقب صلاة الجمعة، وقامت بإزالة لافتات تحمل صور الشهيد فادي أبو شخيدم، والشهيد الفتى عمر أبو عصب.

وأفادت مصادر محلية أن مقدسيين قاموا بتعليق لافتات تحمل صور الشهيدين فادي أبو شخيدم، وعمر أبو عصب، عقب أداء صلاة الغائب عن أرواحهم.

وتابع أن "قوات الاحتلال قامت مباشرةً باقتحام المسجد الأقصى، وإزالة اللافتات".

والشهيد الفتى عمر أبو عصب (16 عاماً) من بلدة العيساوية، استُشهد في الـ 18 من شهر تشرين ثاني 2021، عقب تنفيذه عملية طعن في شارع الواد بالبلدة القديمة في القدس، استهدف فيها عنصرين من شرطة الاحتلال.

أما الشهيد فادي أبو شخيدم فقد خاض اشتباكاً مسلحًا في الـ 21 من شهر تشرين ثاني 2021 في طريق باب السلسلة بالبلدة القديمة في القدس، أسفر عن استشهاده عقب إطلاق شرطة الاحتلال النار عليه.

وأسفرت العملية عن مقتل مستوطن وإصابة آخر، وشرطيين إسرائيليين أيضاً بجروح طفيفة.