"الخارجية": سفارتنا لدى فرنسا تتابع كارثة غرق المركب شمال فرنسا

وطن: أفادت وزارة الخارجية والمغتربين بأن سفارتنا لدى فرنسا تتابع كارثة غرق مركب قبالة شواطئ مدينة كالية شمال فرنسا منذ اللحظة الأولى لوقوعها، للتحقق من وجود مواطنين فلسطينيين على متن القارب.

وأوضحت الخارجية في بيان صدر عنها، اليوم الجمعة، أنه في ظل ورود معلومات للسفارة بوجود أحد المواطنين الفلسطينيين الذي فقدت عائلته الاتصال به، فيما أنه نجح في الوصول إلى بريطانيا وهو على قيد الحياة وموجود في أحد مراكز الاحتجاز فيها، ذلك وفقا للاتصالات المباشرة بين السفارة وعائلته.

وأشارت إلى أن السفارة تواصل اتصالاتها مع السلطات الفرنسية المختصة لمتابعة هذه القضية وللتحقق من وجود أي مواطنين فلسطينيين، سواء على متن القارب أو في مراكز الاحتجاز.