"د. سماح ادريس .. غاب الجسد وبقيت الروح حاضرة "

كتب: فراس الطيراوي- عضو الامانة العامة للشبكة العربية للثقافة والراي والاعلام شيكاغو

غاب الجسد ، وبقيت الروح حاضرة ، وبقيت الكلمات ، والمواقف النبيلة ، رحل عاشق فلسطين الكاتب والمثقف المشتبك د. سماح سهيل ادريس رئيس تحرير مجلة الآداب الورقيّة و أحد أبرز وجوه بيروت الثقافية، وآحد مؤسسي حملة مقاطعة داعمي «إسرائيل» في لبنان»القائل : " إذا تخلّينا عن فلسطين تخلّينا عن أنفسِنا». حقا نشعر بالحزن العميق لرحيله ، او رحيل أي صديق عزيز او زميل، أو مناضل او أي مواطن عربي مميز، او أي مبدع معروف، او - أي صاحب مواقف وطنية وقومية، وبهذه المناسبة الآليمة والمصاب الجلل لا يسعنا الا ان نقول رحمك الله وأسكنك فسيح جنانه وأصدق التعازي لأسرتك ومحبيك، وللأسرة الثقافية و الأدبية والاعلامية و للمناضلين الأحرار القابضين على الجمر .. وأحسن عزاءهم وألهمهم جميل الصبر والسلوان... أنتم السابقون ونحن اللاحقون.. وإنا لله وإنا اليه راجعون”.

السيرة الذاتية : ولد سماح سهيل ادريس في بيروت في العام 1961، والدته الكاتبة والمترجمة اللبنانية عايدة مطرجي. حاز شهادة الدكتوراه من جامعة كولومبيا في نيويورك في دراسات الشرق الأوسط في العام 1991، والماجيستير من الجامعة الأميركية في بيروت في الأدب العربي، والبكالوريوس من الجامعة نفسها في الاقتصاد.

نشاطه الثقافي والفكري

رأس سماح ادريس هيئة تحرير مجلة الآدب البيروتية الورقيّة التي أسسها والده الروائي والكاتب والمفكر سهيل ادريس، وذلك بدءا من العام 1992 إلى العام 2012، ثم رئيسا لتحريرها بعد أن تحولت إلى مجلة إلكترونية منذ العام 2015.[8]

هو رئيس نادي الساحة الثقافي (2000 ـ 2004)، وعضوٌ مؤسِّسٌ في "حملة مقاطعة داعمي "إسرائيل" في لبنان" منذ العام 2002. له عشرات المقالات في السياسة، والأدب، واللغة، وأدب الأطفال. ترجم عشرات المقالات، و 4 كتب (اثنان منها مع أيمن حداد).

وكان يفترض أن ينتهي من إنجاز معجم عربيّ صادر عن دار الآداب قبل وفاته. وله كتب في النقد الأدبي، وأربع روايات للناشئة، وإحدى عشرة قصّة مصوّرة للأطفال.

مؤلفاته وأعماله

لسماح ادريس العديد من المؤلفات والروايات وعشراتُ الدراسات والمقالات والكتب المترجمة، منها:

أعمال فكرية ونقدية

المثقف العربي والسلطة: بحث في روايات التجربة الناصرية

صناعة الهولوكوست: تأملات في استغلال المعاناة اليهودية (بالاشتراك)

الماركسية والدين (ترجمة)

إسرائيل، فلسطين، لبنان: رحلة أميركي يهودي بحثاً عن الحقيقة والعدالة (بالاشتراك - ترجمة)

رئيف خوري وتراث العرب[15][16]

سرد

المجأ [17]

خلف الأبواب المقفلة

فلافل النازحين

النصاب

قصة الكوسى

الشباك

عالم يسع الجميع

الكل مشغول[18]

الموزة[19]

أم جديدة

حين قرر أبي

البنت الشقراء

طابتي الذكية

قصتي

وفاته : توفي سماح ادريس في بيروت في 25 تشرين الثاني (نوفمبر) 2021، بعد اصابته بمرض السرطان. وبقي يقاوم المرض، إلى أن تدهورت صحته بشكل متسارع، ليفارق الحياة بعد أشهر من المعاناة. وكانت وصيته قبل وفاته: إذا تخلّينا عن فلسطين تخلّينا عن أنفسِنا ]

خلال فترة تلقيه العلاج، تلقى الكثير من الرسائل التي تدعوه إلى التماسك والصمود، كما هي حاله دائماً بالنسبة إلى من عايشوه وتعرفوا إليه عن قرب. ووصلته رسائل كان ينشرها على حسابه على موقع "فيسبوك"، من بينها رسالة من الأمين العام لـ"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" أحمد سعدات، وأخرى من المناضل اللبناني في السجون الفرنسية جورج إبراهيم عبد الله.