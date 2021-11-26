أجواء خريفية معتدلة نهاراً وباردة نسبياً ليلاً

وطن: قالت دائرة الارصاد الجوية بأن الجو يكون اليوم الجمعة، خريفياً معتدلاً نهاراً وباردا نسبيا الى بارد في ساعات المساء والليل، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا و باردا ، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

وغدا السبت، يكون الجو خريفياً معتدلاً نهاراً وباردا نسبيا في ساعات المساء والليل ، و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل ، الرياح شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.