وفد من "طالبان" يتوجه إلى قطر للقاء مسؤولين أمريكيين وأوروبيين

وطن: أعلنت حركة طالبان، التي سيطرت مؤخرا على السلطة في أفغانستان، أن وفدا رفيع المستوى تابعا لها توجه اليوم الخميس إلى قطر للقاء مسؤولين أمريكيين وأوروبيين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأفغانية في حكومة طالبان، عبد القهر بلخي، عبر "تويتر": "توجه مساء اليوم إلى الدوحة وفد رفيع المستوى من الإمارة الإسلامية في أفغانستان برئاسة وزير الخارجية، أمير خان متقي، إلى الدوحة".

وأضاف بلخي أن "الوفد يضم مسؤولين من وزارات التعليم والصحة والمالية والأمن وكذلك البنك المركزي".

وسبق أن أعلنت طالبان، الأربعاء، أنها ستجري في قطر خلال 27-29 نوفمبر مشاورات مع دبلوماسيين من الولايات المتحدة وأعضاء الاتحاد الأوروبي ودول أخرى.