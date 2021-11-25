السعودية تخفف قيود السفر للقادمين

وطن: أعلنت السلطات السعودية، اليوم الخميس، عن تخفيف قيود السفر على القادمين من 6 دول، كانت فرضتها للحد من تفشي جائحة كورونا.

وقالت وزارة الداخلية السعودية، إنه تقرر السماح بالقدوم المباشر من مصر وإندونيسيا وباكستان والبرازيل وفيتنام والهند، دون قضاء 14 يومًا خارج هذه الدول قبل الدخول إلى المملكة.

وأوضح البيان أن "القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة الواحدة صباح يوم الأربعاء الموافق 1 ديسمبر/كانون الأول المقبل".

وأضاف أنه سيتم تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي على القادمين من هذه الدول لمدة 5 أيام، بغض النظر عن حالة تحصينهم خارج المملكة.

وفي مايو/أيار الماضي، فرضت السعودية قيود السفر على القادمين من عدة دول عربية وأجنبية، في إطار إجراءات احترازية لمنع تفشي السلالة الجديدة من فيروس كورونا.

وحتى الخميس، سجلت السعودية إجمالا 549 ألفا و618 إصابة بفيروس كورونا، بينها 8 آلاف و829 وفاة، و538 ألفا و740 حالة تعاف.