وزارة الإعلام تصدر توضيحًا حول مسألة تخصص وسائل الإعلام التابعة لمؤسسات تعليمية

وطن: أصدرت وزارة الاعلام، اليوم الخميس، بيانًا أوضحت فيه ما تردد خلال الساعات الماضية حول مسألة تخصص وسائل الإعلام التابعة لمؤسسات تعليمية.

وقالت الوزارة في بيانها الذي وصل وطن نسخةً منه، إنها تجري نقاشات داخلية عادية ضمن تنظيم عمل وسائل الإعلام، وفي هذا الإطار كان لا بد من التذكير بأن تخصّص وسيلة الإعلام التعليمية يتيح الاستفادة من بعض الإعفاءات، وتستطيع المؤسسة التعليمية ترخيص وسيلتها الإعلامية ضمن التخصص، كما تستطيع التقدم للحصول على ترخيص شامل ضمن شروط الترخيص المنصوص عليها في القانون والنظام.

وأضاف البيان أن الوزارة أعدت مسوّدات قرارات بهذا الخصوص، ولكنها ظلت في إطار النقاش الداخلي والتعديلات، منها ما يتصل بجانب تخصص الوسيلة الإعلامية التعليمية، مؤكدةً أنها لم تبلغ أي مسؤول مؤسسة من المؤسسات بأية قرارات بهذا الخصوص في وقت سابق.

وأكدت الوزارة في بيانها، حرصها الشديد على بذل أقصى جهد في سبيل خدمة وتطوير وتقدم المؤسسات الإعلامية الفلسطينية، وأنها ترفع التحية والاحترام والتقدير لكافة الزميلات والزملاء الإعلاميات والإعلاميين الذين يشكّلون رفعة واقتدار المشهد الإعلامي الوطني الفلسطيني.