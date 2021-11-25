مظاهرات في المغرب احتجاجاً على زيارة "غانتس"

وطن: تظاهر نشطاء مغاربة في العاصمة المغربية الرباط، احتجاجاً على زيارة وزير جيش الاحتلال، بني غانتس للمملكة أمس الأربعاء.

وقال موقع "والا" العبري، إن الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع، نظمت مظاهرة ضد زيارة بني غانتس إلى الرباط بالمغرب.

وجرت التظاهرة قرب مبنى البرلمان المغربي وهو المكان دائم للتظاهرات، وفقاً للموقع.

ويزور "غانتس" المغرب حالياً، بعد وصوله أمس في أول زيارة رسمية لوزير جيش إسرائيلي، عقب إبرام اتفاق تطبيع العلاقات بين البلدين في ديسمبر/كانون الأول 2020.