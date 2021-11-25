المصادقة على بناء 372 وحدة استيطانية في مستوطنة "كريات أربع" بالخليل

وطن: أعلنت “اللجنة المحلية للتخطيط والبناء” في مستوطنة “كريات أربع” بالخليل، اليوم الخميس، عن المصادقة على بناء 372 وحدة استيطانية جديدة داخل المستوطنة.

وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن اللجنة عقدت اجتماعًا لها اليوم وتم المصادقة على مخطط البناء الجديد.

ولم تذكر القناة العبرية، فيما إذا كان سيتم المصادقة على هذه الخطة من الجهات الأعلى ومنها وزارة جيش الاحتلال، ولجنة التخطيط والبناء التابعة لها.

ويأتي هذا الإعلان تزامنًا مع زيارة من المقرر أن يقوم بها رئيس دوبلة الاحتلال، يتسحاق هرتسوغ للمستوطنة، للمشاركة في احتفال ما يسمى “عيد الحانوكا”، وسط انتقادات من أحزاب ومؤسسات يسارية إسرائيلية لهذه الزيارة.