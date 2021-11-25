صك عطوة الضحية صابرين خويرة.. 70 ألف دينار وإجلاء أهل القاتل باستثناء النساء والأطفال

وطن: عُقدت عطوة عشائرية، اليوم الخميس، بين عائلتي عواد وخويرة في بلدة كفر نعمة غرب رام الله، على إثر قتل الضحية صابرين خويرة على يد زوجها عامر عواد، قبل أيام.

وجاء في صك العطوة بأن دفع عائلة القاتل مبلغ ألف دينار فراش عطوة، و70 ألف دينار كعطوة تدفع لذوي الضحية.

ونص صك العطوة على إجلاء أهل القاتل (اخوته وابنائهم) من القرية، ممن يحملون الهويات، مع الإبقاء على النساء والأطفال في المنازل وعدم التعرض لهم.

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فيما يلي نسخة عن صك العطوة: