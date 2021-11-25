وزارة الإعلام تعلّق على ما نشر حول منعها وسائل الإعلام التعليمية من الخروج عن تخصصها

وطن: أصدرت وزارة الاعلام بياناً حول نُشر خلال الساعات الماضية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأن وزارة الإعلام طالبت وسائل الإعلام التعليمية بعدم الخروج عن تخصصها التعليمي في المواضيع التي تتناولها.



وقال الوزارة في بيان لها، وصل وطن، اليوم الخميس، إنها "تجري نقاشات داخلية عادية ضمن تنظيم عمل وسائل الإعلام وفي هذا الإطار كان لا بد من التذكير بأن تخصص وسيلة الاعلام التعليمية يتيح الاستفادة من بعض الإعفاءات، وتستطيع المؤسسة التعليمية ترخيص وسيلتها الاعلامية ضمن التخصص كما تستطيع التقدم للحصول على ترخيص شامل ضمن شروط الترخيص المنصوص عليها في القانون والنظام".



وذكر البيان أن الوزارة "أعدت مسودات قرارات بهذا الخصوص، لكنها ظلت في إطار النقاش الداخلي والتعديلات، منها ما يتصل بجانب تخصص الوسيلة الاعلامية التعليمية".



وأضافت أنها "لم تبلغ أي مسؤول مؤسسة من المؤسسات بأية قرارات بهذا الخصوص في وقت سابق".



وأكدت الوزارة "حرصها الشديد على بذل أقصى جهد في سبيل خدمة وتطوير وتقدم المؤسسات الاعلامية الفلسطينية، وترفع التحية والاحترام والتقدير لكافة الزميلات والزملاء الاعلاميين الذين يشكلون رفعة واقتدار المشهد الاعلامي الوطني الفلسطيني".



وانتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين، أنباء تفيد بمنع وزارة الإعلام، وسائل الإعلام التعليمية من تناول القضايا السياسية والعامة، كون تخصصها تعليمي، الأمر الذي أثار الانتقادات من قبل العديد من الصحفيين.