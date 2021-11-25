اتحاد موظفي الاونروا يقرر الاضراب الشامل الاثنين والخميس

وطن: قرر الاتحاد العام لموظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الاضراب الشامل يومي الاثنين والخميس من الأسبوع المقبل.

وقال الاتحاد في بيان له في أعقاب اجتماع لكافة أعضاءه في مختلف مناطق عمليات الأونروا ان القرار جاء بعد استخفاف إدارة الأونروا بنزاع العمل وتحدي الموظفين بالإجازة الاستثنائية دون راتب.

واكد الاتحاد ان الاضراب التحذيري الشامل سيكون يوم الاثنين في كافة مناطق العمليات ليوم واحد بحيث تغلق كافة المؤسسات بلا استثناء.

كما قرر الاتحاد الاضراب الشامل والمفتوح من صباح يوم الخميس الثاني من ديسمبر في كافة مناطق العمليات ولجميع الموظفين بحيث تغلق جميع المؤسسات التعليمة والصحية والخدماتية والأمنية دون استثناء.