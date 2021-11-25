إطلاق الحملة الإقليمية لتعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات





وطن: احتفلت لجنة الانتخابات المركزية-فلسطين والشبكة العربية للمرأة في الانتخابات اليوم الخميس، بإطلاق الحملة الإقليمية لتعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات التي تشرف عليها المنظمة العربية للإدارات الانتخابية والذي يتزامن مع إجراء الانتخابات المحلية في فلسطين.

وشارك في الحفل وفد من الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن يرأسه الدكتور خالد الكلالدة، إضافة لممثلين عن الأحزاب والقوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، ومجموعة من النشطاء والناشطات في المجال النسوي وممثلي وسائل الاعلام.

وتهدف الحملة إلى تنسيق الجهود المبذولة على المستوى الإقليمي لتعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات، وتسليط الضوء على التحديات التي تمنع مشاركتها، إضافة إلى حشد التأييد والمناصرة والتأثير على الرأي العام لدعم المشاركة الانتخابية للنساء، وتوفير بيئة انتخابية ضامنة لحرية وعدالة وأمن مشاركة المرأة، إلى جانب الحد من التمييز ضد النساء في المجال الانتخابي، وخلق بيئة وأنظمة معززة ومراعية للتوازن بين الجنسين في الحياة العامة.

وافتتح الحفل بكلمة رئيس لجنة الانتخابات المركزية الدكتور حنا ناصر التي أكد فيها على اهتمام اللجنة بتحفيز المشاركة الفاعلة لجميع فئات المجتمع بالانتخابات وبشكل خاص المرأة، مشيراً إلى تسخير طاقات وإمكانيات اللجنة المادية والفنية لإنجاح هذه الحملة الوطنية بالتعاون مع المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني. وثمن الدكتور ناصر الدور القيادي الذي تلعبه الإدارات الانتخابية العربية لإحداث التغيير بما يحقق المشاركة الشمولية والعادلة في المسار الانتخابي لكافة فئات المجتمع وخاصة النساء. كما شكر الهيئة المستقلة للانتخاب الأردنية لاحتضانها فعاليات الحملة، وثمن دور الداعمين والمنظمين لهذا الحدث.

وفي كلمته، رحب الدكتور خالد الكلالدة رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن، بانطلاق حملة تعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات على المستوى الفلسطيني؛ مؤكداً أن الحضور إلى فلسطين له قيمته وأهميته وينسجم مع الموقف الرسمي والشعبي الأردني في دعم الأهل في فلسطين، مؤكداً أن المرأة الفلسطينية التي أنجبت المناضلين يحق لها أن يثق بها الجميع لتكون فاعلة في الحياة السياسية، مؤكداً في ذات الوقت، ثقته بالمرأة العربية بشكل عام والفلسطينية بشكل خاص على القيادة وتولي أعلى المواقع السياسية والإدارية، معلناً انطلاق الحملة على المستوى الإقليمي في عمان منتصف الشهر المقبل.

بدوره، لفت رئيس المكتب التنفيذي للمنظمة العربية للإدارات الانتخابية هشام كحيل إلى انشاء الشبكة العربية للمرأة في الانتخابات عام 2019 كأحد مظاهر الاهتمام بتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية. مشيراً إلى أن لجنة الانتخابات المركزية- فلسطين ستأخذ زمام المبادرة لتنسيق وتحفيز شركائها من أحزاب سياسية ومؤسسات رسمية ومؤسسات مجتمع مدني ووسائل إعلام للتوافق على سلسلة من التدخلات وتسخير موارد إدارية وفنية ومادية لخدمة أهداف الحملة. مضيفاً أن المنظمة العربية للإدارات الانتخابية ومكتبها التنفيذي سيواصل دعم الشبكة العربية للمرأة واستراتيجيتها وبرامجها الهادفة الى خلق بيئة انتخابية معززة وضامنة لحرية وعدالة مشاركة المرأة.

وأشارت رئيسة الشبكة العربية للمرأة في الانتخابات سهير عابدين إلى أن هذه الحملة تأتي لتعزيز دور المرأة الفلسطينية في المشاركة السياسية لا سيما في الانتخابات، وأشادت بجهود المؤسسات المحلية والعربية التي ساهمت في انطلاق الحملة بالتزامن مع اجراء الانتخابات المحلية الفلسطينية، مشيرة إلى المحطات التي مرت بها الشبكة منذ انشائها في العام 2019 وحتى اطلاقها اليوم.

كما شهد الحفل عرض قصص نجاح لنساء في الانتخابات واحصائيات حول مشاركة المرأة الفلسطينية في الانتخابات، إلى جانب مجموعة من الفقرات التراثية والفنية التي تناولت أهمية المشاركة السياسية النساء في الانتخابات.

يذكر أن الشبكة العربية للمرأة في الانتخابات، جسم يعمل تحت مظلة المنظمة العربية للإدارات الانتخابية، ويهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة في العملية الانتخابية، وذلك بالجمع بين الإدارات الانتخابية في الدول الأعضاء ومنظمات المجتمع المدني والخبرات الفردية على المستوى المحلي والإقليمي.