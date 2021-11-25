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الموعد النهائي لانسحاب القوائم الانتخابية المرشحة للانتخابات المحلية غدا الجمعة

25.11.2021 02:27 PM
الموعد النهائي لانسحاب القوائم الانتخابية المرشحة للانتخابات المحلية غدا الجمعة

 

وطن: أعلنت لجنة الانتخابات المركزية، اليوم الخميس، أن آخر موعد لتقديم طلبات انسحاب القوائم والانتخابية من الترشح للانتخابات المحلية هو يوم غد الجمعة الموافق 26/11/2021 حتى الساعة الثالثة عصراً، مع احتفاظها بحقها في استرداد مبلغ التأمين.

ومن المقرر أن تجرى المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية يوم السبت الموافق 11/12/2021، وتشمل 387 هيئة في الضفة وغزة. وتقرر لاحقاً استثناء الهيئات المحلية بغزة -عددها 11 هيئة- من المرحلة الأولى وضمها للمرحلة الثانية التي صدر قرار بأن يكون الاقتراع فيها يوم 26/3/2022، ليصبح عدد الهيئات التي ستجري فيها انتخابات المرحلة الأولى 376 هيئة في الضفة الغربية.

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