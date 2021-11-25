سلطة المياه توقع مذكرة تفاهم للتعاون في مشاريع المياه والصرف الصحي

وطن: وقع رئيس سلطة المياه المهندس مازن غنيم اليوم الخميس، اتفاقية تفاهم للتعاون في المشاريع المتعلقة بالمياه والصرف الصحي فلسطين، مع مدير مؤسسة WeWorld الإيطالية، أندريا سبارو، حيث تندرج هذه الاتفاقية بما يتلاءم مع الأولويات التي تضعها سلطة المياه ضمن خطتها الاستراتيجية والأولويات المدرجة لتحسين الوضع المائي في كافة التجمعات الفلسطينية.

ووقعت المذكرة بحضور مدير التعاون الإيطالي للتنمية الدولية جوجليميلو جياردانو، ونائب القنصل الإيطالي في القدس ريكاردو فيليبو في مقر سلطة المياه بمدينة رام الله.

وتهدف المذكرة إلى تنسيق الأنشطة المتعلقة بقطاع المياه والصرف الصحي والنظافة، مثل إعادة تأهيل البنى التحتية، والوصول إلى خدمات المياه، وتوفير المياه الصالحة للشرب، والتدخلات المتعلقة بالصرف الصحي، وخدمات النظافة والتدخلات التنموية والإنسانية الأخرى المتعلقة بقطاع المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية.

وأكد الوزير غنيم بهذه المناسبة على أهمية الدور الذي تقوم به مؤسسة WeWorld لا سيما في تنفيذ برامج تخدم تحسين الوضع في المناطق الفلسطينية ورفدها بمشاريع تتواءم والاحتياجات الطارئة، مثمنا جهد المؤسسة الممتد على أكثر من ثلاثين عاما شهدت خلالها التحديات والمعيقات التي يواجهها قطاع المياه والصرف الصحي الفلسطيني نتيجة للاحتلال الإسرائيلي المسيطر على أكثر من 85% من مصادر المياه الفلسطينية، والمستمر في عرقلته للمشاريع التطويرية التي تخدم التجمعات الفلسطينية.

وعبر السيد سبارو عن امتنانه لتوقيع الاتفاقية والتي تأتي امتداداً لعمل المؤسسة في فلسطين، حيث تعزز المذكرة العمل في سبيل تطوير قطاع المياه والصرف الصحي بالتنسيق مع الجهات الرسمية والتي تمثلها سلطة المياه بصفتها راعي الأولويات والاستراتيجيات في هذا القطاع.

بدورهما، أكد نائب القنصل ومدير التعاون الإيطالي على أهمية هذا القطاع وضرورة دعمه وبذل كامل الجهود لتطويرها.

وعبرا عن اهتمام إيطاليا ومؤسساتها في استمرار هذا الدعم وتذليل كافة العقبات للوصول إلى ظروف أفضل في قطاع المياه والصرف الصحي لضمان توفير الاحتياجات الإنسانية والمضي في التنمية المستدامه، حيث يعتبر قطاع المياه أحد أهم الأعمدة لضمانها.