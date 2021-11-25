استدعاء محافظ القدس للتحقيق في "المسكوبية"

وطن: استدعت سلطات الاحتلال، اليوم الخميس، محافظ القدس للتحقيق، في مركز التوقيف المعروف بـ "المسكوبية"، غرب القدس.

وداهمت قوات الاحتلال يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، منزل المحافظ عدنان غيث، في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، واعتدت على أفراد أسرته بالضرب.

يذكر أن سلطات الاحتلال جددت في شهر آب/ أغسطس الماضي القرارات الصادرة بحق المحافظ غيث، والقاضية بمنعه من دخول أراضي الضفة الغربية.

كما منعته من دخول الضفة الغربية 3 سنوات، حيث صدر القرار الأول فور مباشرته عمله عام 2018، كما تعرض خلال هذه الفترة لـ 28 اعتقالًا.