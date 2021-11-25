مجلس العموم البريطاني يُقر حظر حركة حماس

وطن: أقر مجلس العموم البريطاني المذكرة التي تقدمت بها وزيرة الداخلية بريتي باتيل لتصنيف حركة حماس بجناحيها السياسي والعسكري "إرهابية"، ومن المقرر أن يدخل الحظر حيز التنفيذ غدا الجمعة.

ويتضمن الحظر عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى 14 سنة أو الغرامة على من يدعم حركة حماس أو يرفع أعلامها أو شعاراتها.

وشهد مجلس العموم أمس الأربعاء مداولات بين أعضائه بشأن الحظر، لكن تم اعتماده دون تصويت، إذ يتعين على الأعضاء رفع اعتراض على المذكرة المقدمة حتى تطرح للتصويت.

ونقل موقع ميدل إيست آي (Middle East Eye) عن مصادر في حزب العمال المعارض قولها إن إثارة اعتراضات على مثل هذه المذكرة أمر شديد الحساسية سياسيا.