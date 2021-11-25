الكنيست يدرج الأقصى ضمن رحلات المدارس "الإسرائيلية"

رام الله - وطن: ذكرت قناة "كان" العبرية صباح اليوم الخميس أن لجنة التعليم في الكنيست أوصت بإدراج المسجد الأقصى ضمن الرحلات التعليمية في مدارس الاحتلال .

ووفقاً للقناة العبرية، أوصت لجنة التربية والتعليم في الكنيست إلى وزارة التربية والتعليم بإدراج المسجد الأقصى ضمن برنامج الرحلات للمدارس، ودمج مواد تعليمية في البرنامج التعليمي لدروس التاريخ، وذلك لأول مرة منذ احتلال القدس في العام 1967.

وقالت اللجنة في مجمل توصياتها إن "تاريخ جبل الهيكل وأهميته في الثقافة والتاريخ اليهودي لم يتم دراستهما بشكل صحيح".

وحذر مدير المسجد الأقصى المبارك الشيخ عمر الكسواني من خطورة توصية لجنة التربية والتعليم في الكنيست لوزارة التربية والتعليم الإسرائيلية بإدراج المسجد الأقصى ضمن برنامج الرحلات المدرسية الإسرائيلية.

وأضاف أن ذلك سيؤدي إلى مزيد من الاحتقان في الشارع المقدسي، الأمر الذي سيؤجج من الوضع بالمسجد الأقصى، كما أن هذه الاقتحامات لطلبة المدارس تأتي في محاولة لترويج الرواية الإسرائيلية المزعومة، ولتزوير التاريخ.

ودعا الكسواني الدول العربية والإسلامية إلى الوقوف إلى جانب أبناء شعبنا في الدفاع عن عروبة وإسلامية المسجد الأقصى، وإيقاف هذه البرامج الساعية إلى تهويد الأقصى والمدينة المقدسة، كما دعا إلى شد الرحال للأقصى من أجل مواجهة هذه الهجمة الشرسة التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق القدس ومقدساتها.