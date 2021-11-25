الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة

وطن: شنت قوات الاحتلال فجر وصباح اليوم الخميس حملة اعتقالات في مناطق مختلفة في الضفة.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس، واعتقلت الشاب علاء الطشطوش، ويوسف حمدان صالح من بلدة عصيرة القبلية جنوب نابلس.

وفي طوباس أفادت مصادر محلية باعتقال قوات الاحتلال الاسير المحرر حامد المسلماني.

وداهمت قوات الاحتلال فجر اليوم مخيم قلنديا شمال القدس واعتقلت الشقيقين رائد ومحمد روبين زايد.

وفي بلدة سلواد أفادت مصادر محلية ان قوات الاحتلال اقتحمت منزل الأسيرين أكرم ورأفت حامد، كما اعتدت على الأسير المحرر شحادة نصار، وجرى تبليغ الأسير المحرر رشاد كراجة بلاغ استدعاء بعد مداهمة منزله في رام الله.

وشهدت مدينة القدس حملة اعتقالات طالت أحمد هيثم محمود، لؤي أشرف محمود، محمد وليد محمود، محمد عوني عطية، محمد المصري، محمد نعاجي.

كما طالت الاعتقالات في القدس محمد شريتح، محمود سعدي الرجبي، محمد هيثم مصطفى، تيسير يوسف محيسن، اسلام يوسف عبيد- القدس

كما داهمت قوات الاحتلال بلدة صوريف شمال الخليل واعتقلت خالد وعلي وأحمد غنيمات.