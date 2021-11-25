د.مصطفى البرغوثي يلتقي وزير الشؤون الخارجية الألماني ومنظمات دولية ويدعو الى حماية المجتمع المدني الفلسطيني

وطن: التقى د.مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية في برلين بوزير الشؤون الخارجية الألماني نيلز أنن والمدير السياسي فيليب أكرمان، وعدد من مسؤولي الخارجية الألمانية.

وشرح البرغوثي التحديات التي يواجهها الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من توسع استيطاني ، ومن تدمير منهجي لإمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة على يد الاحتلال، كما شرح البرغوثي خطورة الهجمات التي تتعرض لها منظمات المجتمع المدني الفلسطيني والتي تقوم بدور حيوي في دعم صمود الشعب الفلسطيني وحماية حقوق الإنسان.

واجتمع الدكتور البرغوثي بعدد من مؤسسات المجتمع المدني الألماني والفرنسي والإيطالي واليوناني، كما التقى في فرنسا بعدد كبير من المؤسسات الدولية و دعاها إلى التضامن الفعال مع النضال الوطني الفلسطيني والمشاركة في الحملة العالمية لحماية المجتمع المدني من هجمات الاحتلال والمؤسسات التابعة له، والمشاركة في التضامن مع الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال، وفي الحملة العالمية لتحريم الاعتقال الإداري الذي يمارس ضد الفلسطينيين.

وأشار البرغوثي إلى خطورة منظومة الاحتلال و التمييز العنصري ، وحذر من الخداع الذي يمارسه ممثلو الحكومة الإسرائيلية في الحديث عن بدائل اقتصادية مزعومة لحق الشعب الفلسطيني في إنهاء الاحتلال و التمييز العنصري وتحقيق الحرية.

كما أكد على أهمية إجراء الانتخابات الديمقراطية الفلسطينية ومواصلة الجهود لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية.

وأكد المسؤولون الأوروبيون على تمسكهم بحق الشعب الفلسطيني في الحرية و الديمقراطية و الكرامة، وإقامة دولته المستقلة.