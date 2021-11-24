الاحتلال يجدد ابعاد الأسير المحرر يعقوب أبو عصب عن شرقي القدس

وطن: جددت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، الأربعاء، قرار منع الأسير المحرر يعقوب أبو عصب من دخول شرقي القدس لمدة 3 أشهر.

وأوضح أبو عصب، أن سلطات الاحتلال أبلغت المحامي حمزة قطينة بقرار تمديد منعه من دخول شرقي مدينة القدس حتى تاريخ 24 – 2 – 2022.

وكانت سلطات الاحتلال سلمت الأسير المحرر أبو عصب في شهر آب الماضي قرارا بمنعه من دخول شرقي المدينة لمدة 3 أشهر حتى نهاية الشهر الجاري، وأرفقت القرار بخريطة تبين له حدود حركته بالمدينة من بيته إلى الضفة الغربية أو الداخل الفلسطيني.

وقضى أبو عصب في سجون الاحتلال نحو 15 عاما، وأبعد عن المسجد الأقصى منذ عام 2020 لغاية اليوم.

ومنعت سلطات الاحتلال أبو عصب من السفر منذ شهر آذار عام 2020 حتى يومنا الحالي، كما منع من السفر قبل سجنه، وتنتهي مدة المنع الأخيرة في شهر نيسان من العام المقبل.