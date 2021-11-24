استبعاد سبف الدين القذافي من قائمة المرشحين لرئاسة ليبيا

وطن: أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا اليوم الأربعاء، استبعاد سيف الإسلام القذافي نجل الرئيس الليبي السابق معمر القذافي عن قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

واتخذت السلطات القضائية الليبية، قرارًا باستبعاد سيف الإسلام، من خوض الانتخابات الرئاسية؛ بسبب صدور حكم نهائي من القضاء الليبي بإعدامه "إثر إدانته بارتكاب "جرائم حرب"، وفق مصادر ليبية.

وأكدت المفوضية على استبعاد 25 مترشحًا لا تنطبق عليهم شروط الترشح للانتخابات الرئاسية.

وأول أمس الاثنين، أغلقت مفوضية الانتخابات باب الترشح للانتخابات الرئاسية، وبلغ عدد المرشحين 98 مرشحًا -بينهم امرأتان- استوفوا الأوراق المطلوبة.

ويأمل الليبيون أن تسهم الانتخابات في إنهاء صراع مسلح عانى منه البلد الغني بالنفط.