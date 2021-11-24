غرفة تجارة بيت لحم تنظم ورشة للمنشات الصغيرة لتحسين ادائها في مجال ادارة الجودة ISO‏

وطن: نظمت غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم وبالتعاون مع الاطار الوطني لاسناد وتطوير المنشات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج منشأتي ورشة عمل خاصة بالتعريف بنظام ادارة الجودة الايزو.

وتخلل الورشة التي قدمها المهندس احمد شويكة المهندس الصناعي ومستشار صناعي تعريفات لمفاهيم الجودة واهمية سياسة الجودة واهدافها فيما افتتحها عادل الهودلي عضو مجلس ادارة غرفة بيت لحم وممثل مجلس الادارة في قسم جودة الاعمال حيث تهدف الورشة الى رفع مستوى الاداء العام للشركات وتعزيز استدامتها من خلال ادارة المخاطر والفرص.

وقال الهودلي ان غرفة تجارة وصناعة بيت لحم تسعى دائما لتطوير اداء اعضاءها من خلال ورشات متخصصة في مختلف المجالات خصوصا تلك الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة مشيرا الى ان برامج الجودة من اهم البرامج التي ترى الغرفة اهميتها للفئات المستهدفة.

واضاف الهودلي ان برنامج ادارة الجودة برنامج هام جدا يقوم بالرقابة على عملية الانتاج سواء للسلع والخدمات على التسلسل الاداري للمنشأة في المنشأة على المواصفة والاجراءات وبالتالي يخفض التكاليف.

وأكد عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية ان الغرفة مستعدة لدعم اي منشأة بالنسبة لموضوع الدراسات وتوفير لهم اسعار مخفضة لتطبيق نظام الجودة عندهم.

وأشار المحاضر شويكة الى اهمية معرفة اصحاب المنشآت بنظام الجودة لتطوير منشآتهم وتحسين انتاجهم وتعريف المشاركين حول نظام ادارة الجودة للمستفيدين واصحاب المشاريع المختلفة.

واضاف الهودلي ان برنامج ادارة الجودة برنامج هام جدا يقوم بالرقابة على عملية الانتاج سواء للسلع والخدمات على التسلسل الاداري للمنشأة في المنشأة على المواصفة والاجراءات وبالتالي يخفض التكاليف.

وأكد عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية ان الغرفة مستعدة لدعم اي منشأة بالنسبة لموضوع الدراسات وتوفير لهم اسعار مخفضة لتطبيق نظام الجودة عندهم.

وأشار المحاضر شويكة الى اهمية معرفة اصحاب المنشآت بنظام الجودة لتطوير منشآتهم وتحسين انتاجهم وتعريف المشاركين حول نظام ادارة الجودة للمستفيدين واصحاب المشاريع المختلفة.

واوضح ان الهدف من هذه الورشة هو تعريف المشاركين حول نظام ادارة الجودة للمستفيدين واصحاب المشاريع المختلفة، وأكد على ان هذا النظام يساعد المؤسسات على تنظيم عملية الانتاج بالشكل المطلوب، وتوثيق كل اجراءات العمل وتقييم ومراجعة الانتاج ومقارنة الانتاج قبل النظام وبعد النظام ومن ثم التحسين على الانتاجية.

وعبر المشاركون في الدورة عن اهمية هذه الورشة حيث قال نضال زروق مدير شركة نستلة في بيت لحم انه ومن خلال مشاركته اليوم راى في هذه الورشة ورشة مناسبة وفعالة في تطوير القطاع الخاص وزيادة معرفته بالامور التي تساعد التجار وتنمية مهارتهم الادراكية والثقافية من ناحية التجارة وزيادة معرفة القطاع الخاص في التنمية الاجتماعية والصناعية والتجارية