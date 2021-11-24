جيش الاحتلال ينصب سياجا معدنيا عازلا على حدود فلسطين المحتلة مع لبنان

وطن: كشفت وسائل إعلام لبنانية أن جيش الاحتلال استأنف صباح اليوم تركيب سياج معدني عازل بمحاذاة طريق عسكري على حدود لبنان الجنوبية.

وأفاد موقع "النشرة" بأن "جيش الاحتلال استأنف صباح اليوم تركيب سياج معدني عازل بمحاذاة الطريق العسكري التي استحدثها مؤخرا في محيط الجهة الغربية لمستعمرة مسكاف عام المقابلة لبلدة العديسة."

وأشار الموقع إلى أن جيش الاحتلال "استقدم لهذه الغاية ورشة فنية مدعومة برافعة، عملت على تركيب السياج، وسط إجراءات أمنية مشددة يقابلها في الجانب اللبناني دوريات ونقاط مراقبة للجيش اللبناني وقوات اليونيفيل في نقاط قريبة من هذا الخط لمراقبة الوضع تحسبا لأي طارئ".