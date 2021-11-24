جامعة بوليتكنك فلسطين وشركة المُجمع الطبي العربي تُشكّلان مجلس إدارة وتبحثان الخطط المُستقبلية للمُستشفى التعليمي

رام الله - وطن للانباء: بحث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس مجلس رابطة الجامعيين رئيس مجلس أمناء جامعة بوليتكنك فلسطين الأستاذ أحمد سعيد بيوض التميمي ورئيس مجلس إدارة شركة المجمع الطبي العربي الدكتور سالم ابو خيزران، وعضو مجلس الإدارة المهندس بشار البرغوثي، ورئيس هيئة التقاعد الفلسطينية الدكتور ماجد الحلو، وممثل صندوق الاستثمار الفلسطيني الأستاذ شادي الخطيب، والأستاذ جاني خوجا، مساء اليوم الأربعاء، آفاق التعاون المُستقبلي لاستكمال النهوض التعاوني بين القطاعين الصحي والتعليمي الفلسطيني.

وجرى خلال اللقاء تشكيل مجلس إدارة وعرض الخطط المُستقبلية للتوسع والازدهار لمُجمع العزة الطبي المُستشفى التعليمي الداعم لكلية الطب وعلوم الصحة بجامعة بوليتكنك فلسطين مع مجموعة مستشفيات شركة المُجمع العربي.



وكما حضر اللقاء لفيف من أعضاء مجلس الادارة، وأعضاء مجلس رابطة الجامعيين، ورئيس جامعة بوليتكنك فلسطين الدكتور امجد برهم، ونواب رئيس الجامعة، ومجموعة من رجال الأعمال وأعضاء الغرفة التجارية وعلى رأسهم أ. عبده دريس، وأ.رفيق أبو منشار، وم. نادر البيطار.



وأشاد التميمي بأنّ جامعة بوليتكنك فلسطين تسعى دوماً لتطوير خدماتها لخدمة الوطن والمواطن في كافة مناحي الحياة التعليمية والصحية. وأشار الى أهميّة وجود المستشفى التعليمي في الجامعة وتجهيزه بأحدث المعدات والتقنيات الطبية العصرية، والذي سيكون أحد أكبر المجمعات الطبية الفلسطينية والذي يأتي بناؤه ايماناً من رابطة الجامعيين بحاجة ابناء المحافظة لهذا المجمع الصحي الطبي الأكاديمي، والحاجة المُلّحة علمياً لمزيد من الأسرة الطبيّة عند مُقارنتها بأعداد السكان في المحافظة بشكل خاص.



واتفق الحضور على تشكيل مجلس إدارة لشركة المُجمع الطبي برئاسة أ. أحمد سعيد بيوض التميمي، ونائب الرئيس د. ماجد الحلو وعضوين من كل جانب، ووقع الجانبان اتفاقية تأسيس شركة المُجمع الطبي، وتم الإقرار والاتفاق على المخطط التمهيدي لمبنى المُستشفى التعليمي الاستشاري، ووضع خطة زمنية لاستكمال الإجراءات الرسمية والقانونية، وتم الاتفاق على البدء بالمُخططات المعمارية والإنشائية.



وأكّد الحضور أهميّة تعاون المُستقبلي في سبيل تقديم الخدمة الطبية المُتخصصة عالية الجودة التي تتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وتوفر الخدمات الصحية بأحدث التقنيات للمرضى وأهميّة المُساهمة بالنهوض بالتعليم الصحي ذات الجودة العالية التي يحتاجها المواطن الفلسطيني من خلال توفير البيئة التشخيصية والعلاجية الأنسب، والكوادر الطبية داخل الوطن.