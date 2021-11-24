"قامات": محكمة الاحتلال تمدد اعتقال رئيس المؤسسة أنس الأسطة





وطن: أفادت مؤسسة قامات لتوثيق النضال الفلسطيني أن محكمة الاحتلال الجائر أصدرت قرارا بتمديد اعتقال رئيس مجلس إدارة قامات أنس الأسطة ثمانية أيام إضافية لغايات التحقيق، وخصوصا بعدما ثبت افلاس مخابرات الاحتلال في خلق مزيد من الذرائع للابقاء عليه قيد الاعتقال.



وطالبت المؤسسة المنظمات الحقوقية والإنسانية والمدافعة عن الحريات الإفراج العاجل عن الأسير الأسطة، مؤكدة أنها تتابع هذا الاعتقال الذي يستهدف مسيرة توثيق النضال الوطني واستهداف المؤسسات الأهلية الوطنية والقائمين عليها.