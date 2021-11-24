لجان العمل النسائي تدعو الحكومة لإقرار قانون حماية الأسرة من العنف، والتوقف عن الصمت تجاه العنف الأسري



وطن: طالبت لجان العمل النسائي، الحكومة الفلسطينية بـ"التوقف عن صمتها وحيادها اتجاه العنف المستشري ضد النساء بكافة اشكاله، والتوجه نحو إقرار قانون حماية الأسرة من العنف الذي طال انتظاره دون ابطاء ومماطلة أو تسويف، على أن توفر بنود القانون الحماية والردع والتأهيل والعقاب"



وقال اللجان في بيان لها وصل وطن، اليوم الأربعاء، بمناسبة الحملة الدولية لمناهضة العنف ضد المرأة، إن الحاجة الى قانون حماية الأسرة من العنف، تزداد يوما بعد يوم في ظل ارتفاع مؤشرات العنف بشكل عام وخاصة العنف الأسري، والدليل على ذلك مقتل الشابة "صابرين خويرة" عشية الحملة على يد زوجها الذي اثار الرأي العام الفلسطيني بأسره.



وأضح البيان أن الجهود خلال الحملة من قبل أطراف الحركة النسائية الفلسطينية بدءاً من الاتحاد العام للمرأة والاطر والجمعيات والمراكز النسوية ينبغي أن تبرز وتركز على أثر عنف الاحتلال على حياة المرأة الفلسطينية وعلى دوره في زيادة العنف الاجتماعي الممارس إلى جانب التركيز والضغط على الحكومة من أجل إصدار قانون حماية الاسرة من العنف وعلى مسؤوليتها عن حماية الفئات المستضعفة.



فيما يلي نص بيان لجان العمل النسائي:



بيان صادر عن لجان العمل النسائي

بمناسبة الحملة الدولية لمناهضة العنف ضد المرأة



تنخرط المرأة الفلسطينية في فعاليات الحملة الدولية للقضاء على العنف ضد المرأة من أجل رفع صوت الحقيقة حول واقع النساء الفلسطينيات وما تتعرض له من عنف مركب، كونها تعيش تحت طبقات من العنف المركب، بين عنف الاحتلال من جهة والعنف الداخلي من جهة أخرى.



والمشاركة في فعاليات حملة 16 يوما للقضاء على العنف نستذكر أولاً شهيدات العنف والبطش الاسرائيلي في قطاع غزة والقدس والضفة الغربي، وأسيرات الحرية خلف قضبان الاحتلال وفي مقدمتهن المناضلات ختام سعافين وشذى عودة واسراء الجعابيص، ونستهدف في الحملة إعلاء الصوت والمطالبة باتخاذ ما يلزم من قبل أصحاب الواجب وفي مقدمتهم الحكومة، من أجل عمل كل ما يلزم لحماية جميع الفئات المستضعفة ومنهم المرأة التي ينالها النصيب الأكبر بسبب التمييز القائم على أساس الجنس من جانب، ومن أجل التضامن معها في نضالها ضد الاحتلال الاسرائيلي وحمايتها وشعبها من ممارساته وانتهاكاته التي بلغت الذروة في الأعوام الأخيرة؛ من جانب آخر.



وتأتي حملة القضاء على العنف في ظل استمرار الاحتلال الاسرائيلي ومواصلته سياساته العنصرية والعدوانية على شعبنا الصامد، بعد انقضاء 73 عاما على النكبة الفلسطينية واحتلال الجزء الأكبر من فلسطين، وبعد 54 عاما على احتلال باقي الاراضي الفلسطينية، في ظل صمت دولي مستهجن وانحراف عربي باتجاه التطبيع مع الاحتلال وفي ظل العجز الفلسطيني عن استعادة الوحدة الوطنية واستمرار الانقسام السياسي والتجزئة والاستفراد بالقرار بما يُضعف نضال شعبنا ضد الاحتلال وينفذ من خلاله المشاريع التصفوية والتدخلات الخارجية ويستفيد من الحالة الانقسامية اعداء شعبنا.



ومن جانب آخر لا يمكن المرور أمام ما مارسته الأجهزة الأمنية ضد المتظاهرات من الناشطات السياسيات والاعلاميات من عنف وقمع واعتقال منبوذ من قبل المجتمع بأسره؛ وذلك خلال الحراكات المنظمة للاحتجاج واستنكار قتل الناشط الشهيد "نزار بنات" على خلفية حرية الرأي والتعبير وهو الامر الذي أثار حفيظة وإدانة المجتمع الذي لا زال ينتظر الاعتذار من الحكومة على سلوك الاجهزة الشرطية والامنية اتجاه الحراكات المكفولة بالقانون الاساسي.



وتأتي المناسبة في ظل استمرار تداعيات الهجمة العدوانية التي شَنّتها القوى المتطرفة ضد قانون حماية الأسرة من العنف واستخدامها خطاب التكفير والترهيب والحض على الكراهية وخاصة "كراهية النساء" بما يمس السلم الأهلي والمجتمعي ويسمم أجواء المجتمع ويشحنه ضد بعضه البعض وبشكل خاص ضد مؤسسات الحركة النسائية المناضلة ويشجع على العنف ضدها قد يصل إلى حد التهديد بالقتل أو الدعوة إلى إغلاق مراكزهن وهي المؤسسات والجمعيات المعروفة بفعاليتها التاريخية في مقاومة الاحتلال من جانب والعمل من أجل مجتمع قوي ومتماسك خالٍ من جميع أشكال العنف المعروفة في المجتمع.



ان المرأة الفلسطينية وهي تباشر فعالياتها في إطار حملة مناهضة العنف ضد المرأة تعلي صوتها مطالبة الحكومة الفلسطينية التوقف عن صمتها وحيادها اتجاه العنف المستشري ضد النساء بكافة اشكاله، والتوجه نحو إقرار قانون حماية الأسرة من العنف الذي طال انتظاره دون ابطاء ومماطلة أو تسويف، على أن توفر بنود القانون الحماية والردع والتأهيل والعقاب، فالحاجة اليه تزداد إليه يوما بعد يوم في ظل ارتفاع مؤشرات العنف بشكل عام وخاصة العنف الأسري، والدليل على ذلك مقتل الشابة "صابرين خويرة" عشية الحملة على يد زوجها الذي اثار الرأي العام الفلسطيني بأسره.



وأخيراً، فإن الجهود خلال الحملة من قبل أطراف الحركة النسائية الفلسطينية بدءاً من الاتحاد العام للمرأة والاطر والجمعيات والمراكز النسوية ينبغي أن يتوخى تركيز فعاليات الحملة على إبراز أثر عنف الاحتلال على حياة المرأة الفلسطينية وعلى دوره في زيادة العنف الاجتماعي الممارس إلى جانب التركيز والضغط على الحكومة من أجل إصدار قانون حماية الاسرة من العنف وعلى مسؤوليتها عن حماية الفئات المستضعفة.



عاش نضال المرأة الفلسطينية

المجد للشهيدات والشهداء

والحرية للاسيرات والاسرى

