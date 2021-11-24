"الاغاثة الزراعية" تنظم يوما لعرض وتذوق منتجات مستفيداتمن مشروع "نجاحها"

وطن: نظمت جمعية التنمية الزراعية(الاغاثة الزراعية) معرضاً لعرض وتذوق منتجات المستفيدات من مشروع"نجاحها"، في مركز تدريب الزبابدة التابع للإغاثة الزراعية في محافظةجنين، بمشاركة وزارة الاقتصاد الوطني وهيئة العمل التعاوني وطاقم الاغاثة الزراعية.

وقدم منسق الاغاثة الزراعية في جنينمحمد جرادات عرضاً عن المشروع، حيث ان الهدف من المعرض الترويج للمستفيدات.

ورحب د.عاهد زنابيط بالمشاركين فيالمعرض، مؤكداً على دور الاغاثة الزراعية في دعم النساء الرياديات، والتأكيد علىأهمية دعمهن بما يحقق العدالة الاقتصادية والاجتماعية لهن.

وأضاف زنابيط أن مسؤوليات الاغاثةالزراعية الوطنية استدعت منها تقديم مشاريع تشغيلية ريادية لارتفاع نسب البطالة فيالمجتمع المحلي حيث وصلت لنسب غير مسبوقة وهي نصف مليون عاطل عن العمل.

وتمنى زنابيط من المستفيدات الاهتمامبإنجاح مشاريعهن ومحاولة إضافة أيدي عاملة لها وتطويرها، بما يحقق الاستفادةلشرائح كبيرة في المجتمع.

وعبر زنابيط عن فخر الاغاثة الزراعيةبمشروع "نجاحها"، والنجاحات الباهرة التي حققها المشروع مع المستفيدات ، وقامبمرافقة مديرة المشروع ربى سمندر بتكريم طاقم المشروع السيد اسماعيل صبح وفراسفحماوي ومسؤولة المتابعة والتقييم في المشروع لينا سعد، وذلك لجهودهم الكبيرة التي بذلوها في المشروع.

وقدمت مستفيدات مشروع"نجاحها" عروضاً توضيحية عن مشاريعهن تحدثن فيها تأثير المشروع عليهن كفتيات ريادياتحققن النجاح من خلال فرص عمل يقمن بإدارتها والإشراف عليها .

وفي الختام تم تنظيم جولة على زواياالعرض الخاصة بالمشاريع الريادية للمستفيدات من المشروع .

ويأتي هذاالنشاط ضمن أنشطة مشروع " تمكينالشابات الرياديات الفلسطينيات في القطاع الزراعي – نجاحها"، المنفذ من قبلإنقاذ الطفل بالشراكة مع جمعية التنمية الزراعية (الإغاثة الزراعية) ومركز العملالتنموي (معا) بالتعاون مع وزارة الإقتصاد الوطني و بدعم من الحكومة الكندية.