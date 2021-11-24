إصابة فلسطينيين أحدهما بحالة حرجة جراء انقلاب سيارتهما بعد رشق مستوطنين لها بالحجارة

وطن: أصيب فلسطينيان أحدهما بجروح خطيرة قرب قرية المغير، شرق مدينة رام الله، إثر انقلاب مركبتهما بعد رشقها بالحجارة وضربها بهراوات معدنية من المستوطنين.

وقال شهود عيان لـ"وطن" إن السائق الذي اصيب بجروح خطيرة هو الأب وكان معه ابنه، حيث تعرضت السيارة التي كانا يستقلانها لاعتداء مباشر من مجموعة من المستوطنين، الذين قاموا برشقها بالحجارة، والضرب بهراوة على الزجاج الأمامي لها، ما تسبب بانقلابها بالقرب من قرية المغير.

وأشاروا إلى أنه جرى نقل المصاب بطائرة عسكرية إلى مستشفى في الداخل المحتل، فيما وصفت حالة ابنه بالمستقرة.

وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس إن شرطة الاحتلال قررت اليوم إزالة بعض البؤر الاستيطانية العشوائية في المنطقة، حيث سبق وحذرنا المواطنين من اعتداءات قد يتعرضون لها من المستوطنين.