المغرب يوقع مذكرة تفاهم عسكرية مع حكومة الاحتلال

وطن: قال متحدث باسم وزارة حرب الاحتلال إنهم وقعوا مع المغرب مذكرة تفاهم دفاعية بالرباط، الأربعاء، الأمر الذي يمهد الطريق للمبيعات العسكرية والتعاون العسكري بينهما بعد تطبيع العلاقات بينهما في العام الماضي.

جاء ذلك خلال زيارة وزير حرب الاحتلال بيني غانتس إلى المغرب، التي بدأت الثلاثاء، بهدف تقوية التعاون الأمني بين الطرفين.

وسيرسم هذا الاتفاق "الخطوط العريضة للتعاون العسكري بين البلدين"، على ما أفاد به مكتب وزير الحرب الإسرائيلي، الذي سيغادر المملكة الخميس.

ويروج الاحتلال الإسرائيلي للزيارة، باعتبارها "تهدف إلى وضع حجر الأساس لإقامة علاقات أمنية مستقبلية بين إسرائيل والمغرب".

وتعتبر زيارة غانتس إلى المملكة هي الأولى من نوعها منذ احتدام الأزمة الدبلوماسية بين المغرب وجارتها الجزائر، التي قررت قطع علاقتها مع الرباط في آب/ أغسطس.

كذلك، تأتي زيارة غانتس إلى المغرب بعد ثلاثة أشهر على إعلان البلدين الاتفاق على رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بينهما من مكتبي اتصال إلى سفارتين أثناء زيارة وزير خارجية الاحتلال يائير لبيد إلى المملكة.

والشهر الماضي، أيضا أعلنت شركة راتيو بتروليوم الإسرائيلية توقيع شراكة مع الرباط لاستكشاف حقول غاز بحرية قبالة ساحل الداخلة بالصحراء.

ومؤخرا، كشفت مصادر مغربية مطلعة أن الرباط تعاقد مع شركة إسرائيلية متخصصة في صناعة مضادات الطائرات بدون طيار "الدرونز".

وفي 10 كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي، أعلنت حكومة الاحتلال والمغرب عن استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، بعد توقفها عام 2000، بواسطة من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.