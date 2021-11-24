بنك القدس الراعي الرسمي لنادي جبل المكبر المقدسي لكرة القدم

وطن: أعلن بنك القدس، عن تقديمه الدعم والرعاية لنادي جبل المكبر المقدسي لكرة القدم وذلك ضمن إستراتيجته في إطار المسؤولية الاجتماعية الهادفة إلى دعم الرياضة والشباب.

جاء ذلك خلال حفل توقيع إتفاقية الرعاية الذي أقيم أمس في ملعب فيصل الحسيني في منطقة الرام، بحضور الرئيس التنفيذي لبنك القدس، صلاح هدمي يرافقه عدد من المدراء والمسؤولين، ورئيس نادي جبل المكبر المقدسي مراد علان وعدد من أعضاء الهيئة الإدارية للنادي والجهاز الفني واللاعبين، ولفيف من الصحافيين.

وأعرب هدمي عن سعادته بأن يكون بنك القدس الراعي الرسمي والداعم لنادي جبل المكبر المقدسي لكرة القدم خلال هذا الموسم الكروي، وقال: "نمضي في بنك القدس بخطوات واضحة ومحددة لدعم الرياضة والرياضيين ونسعى إلى تنفيذ الإستراتيجية الإجتماعية الخاصة بنا والهادفة الى تنفيذ مسؤوليتنا الإجتماعية صوب شباب وشابات الوطن خاصة الرياديين والمبدعين منهم".

كما ثمّن هدمي ، دور هذا النادي العريق وبصماته الواضحة في رياضة كرة القدم، وقال: "يتمتع النسور بمسيرة ناجحة وحقق العديد من الانجازات التي حلقت به عالياً وأسست له قاعدة جماهيرية وشعبية واسعة منذ تأسيسه في العام 1976".

وشدد الرئيس التنفيذي للبنك على أن المهارات العالية التي يتمتع بها فريق جبل المكبر خلال الموسم الحالي 2021-2022 وقدراتهم التنافسية على اللقب تعد من أبرز الأسباب الذي دفعت بالبنك إلى دعم هذا الفريق، متمنياً لهم تحقيق المزيد من البطولات والانجازات في ظل الشراكة الجديدة مع بنك القدس.

من جانبه، أبدى رئيس جبل المكبر مراد علان، اعتزازه بتوقيع هذه الاتفاقية مع بنك القدس بإعتباره من البنوك الريادية والتي له مساهمات كبيرة في خدمة المجتمع ودعم الرياضة والشباب.

وشدد علان، على أن هذه الإتفاقية تعد نموذجاً إيجابياُ يحتذى به ضمن العلاقة بين الشركات والفرق الرياضية، مؤكداً حرص النادي على استمراراها وتوطيدها، معرباً في ذات الوقت عن أمله في أن تقتدي شركات القطاع الخاص الأخرى، بخطوات بنك القدس وتقوم بدعم الرياضة والرياضيين.

كما أوضح رئيس النادي أن هذه الرعاية للفريق وفي هذا الموسم، ستدفع الفريق للتقدم إلى الأمام وتحقيق المزيد من الإنجازات وتزيد من فرصة النادي للمنافسة بقوة على لقب دوري المحترفين الفلسطيني للموسم الحالي.

تجدر الإشارة، إلى أن نادي جبل المكبر المقدسي وبعد نهاية الجولة الثامنة يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب العام للدوري المحترفين الفلسطيني للعام 2021-2022.

وتأتي هذه الرعاية من بنك القدس، ترجمة لاستراتيجية مسؤوليته الاجتماعية الهادفة إلى دعم القطاعات المختلفة ومن ضمنها الرياضة.