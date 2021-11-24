صاروخ سوري مضاد للطائرات انفجر الليلة الماضية فوق شاطئ حيفا

وطن: أفادت القناة "12" العبرية بأن القوات السورية أطلقت الليلة الماضية صاروخا مضادا للطائرات عبر أجواء فلسطين المحتلة وانفجر فوق شاطئ في حيفا.

وبحسب القناة "12"، فقد "أخطأ أحد الصواريخ التي أطلقها الجيش السوري الطائرات، ودخل مجال فلسطين المحتلة على علو شاهق وانفجر فوق البحر قبالة ساحل حيفا، وسقطت شظاياه في البحر ولم تسبب أي ضرر".

ولفتت القناة أن "نظام الدفاع الجوي التابع للجيش الإسرائيلي تابع الصاروخ لكنه قرر عدم اعتراضه لأنه لا يشكل أي خطر".

وأشارت القناة إلى أن "الصاروخ من طراز "SA-5" له نظام تدمير ذاتي على ارتفاعات عالية"، فيما رفض المتحدث باسم جيش الاحتلال التعليق.