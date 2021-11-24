خطة استيطانية جديدة تشمل بناء آلاف الوحدات وإقامة مستوطنة جديدة بالقدس المحتلة

وطن: أعلن مصدر رسمي في حكومة الاحتلال أن الحكومة بصدد الإعلان عن خطة استيطانية جديدة في القدس.

ونقلت قناة "i24news" عن المصدر أن "الخطة تشمل بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في المدينة وإقامة مستوطنة جديدة". ولم يقدم المصدر أي تفاصيل أخرى بهذا الشأن.

وفي سياق متصل ذكر المصدر نفسه أن "فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية بات قريبا جدا وتحديدا بعد الاستقرار الذي حققته الحكومة بعد تمرير الموازنة العامة ".

ومنذ استلام إدارة الرئيس الإمريكي، جو بايدن، يسعى البيت الأبيض لوقف مخططات الاستيطان في الضفة الغربية وإعادة ملف حل الدولتين في إطار المساعي لاستئناف مفاوضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين. كما تسعى الإدارة الامريكية لاستئناف فتح القنصلية في مدينة القدس التي أغلقت بقرار من الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.