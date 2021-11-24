ماليزيا تمنع منتخب الاحتلال للاسكواش من دخول أرضيها للمشاركة في بطولة العالم

وطن: أفادت القناة "N12" العبرية بأن ماليزيا لم تسمح بعد لمنتخب الاحتلال للعبة الاسكواش بدخول أراضيها للمشاركة في بطولة العالم المقررة في ماليزيا الشهر المقبل.

وذكرت القناة، أن وزارة الثقافة والرياضة ووزارة الخارجية، تدخلتا في القضية وتحاولان مساعدة اتحاد الاسكواش الإسرائيلي لحل المشكلة.

وأشارت إلى اتحاد الاحتلال للاسكواش، طالب الاتحاد الدولي للعبة، بإلزام ماليزيا على السماح لمنتخبه بدخول أراضيها للمشاركة في البطولة العالمية.

وقال رئيس الاتحاد الإسرائيلي للاسكواش، أفيف بوشينسكي لقناة "N12"، إن الأمر لن يمر بهدوء، مضيفا: "من جانبنا سنتجه بتصعيدنا إلى أعلى مستوى ممكن، إن لم يساعدنا الاتحاد الدولي (للعبة الاسكواش) سنتوجه إلى محكمة التحكيم الرياضية (كاس)".

وتنطلق منافسات بطولة العالم للاسكواش في ماليزيا، في السابع من ديسمبر المقبل.