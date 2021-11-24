شهيدان و7جرحى في عدوان إسرائيلي على حمص

وطن: استشهد مدنيان، وأصيب 7 آخرون بينهم 6 جنود، فجر اليوم الأربعاء، جراء عدوان اسرائيلي استهدف المنطقة الوسطى بالقرب من حمص، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري، أنه "في حوالي الساعة 1.26 من فجر الأربعاء، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بيروت مستهدفا بعض النقاط في المنطقة الوسطى".

وأعلن التلفزيون السوري استشهاد مدنيين اثنين وإصابة آخر في الهجوم على المنطقة الوسطى بمحافظة حمص كما أسفر عن إصابة 6 جنود.

وجاء هذا بعد ساعات من إعلان وكالة (سانا) أن الدفاعات الجوية السورية تصدت للهجوم، دون أن تفصح الوكالة عن طبيعة هذا الهجوم.