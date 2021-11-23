توقيع إتفاقية بين بنك القدس والمجلس الأعلى للإبداع والتميز لرعاية المنتدى الوطني السادس "التحول نحو الإبداع"

وطن: وقّع بنك القدس اتفاقية تعاون مع المجلس الأعلى للإبداع والتميز، ليصبح بموجبها راع إٍستراتيجي للمنتدى الوطني السادس : التحول نحو الإبداع.

ووقّع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لبنك القدس صلاح هدمي، ورئيس المجلس للإبداع والتميز م. عدنان سمارة وذلك يوم الأربعاء الماضي، حيث سيقدّم بنك القدس بموجب هذه الاتفاقية الرعاية للمنتدى الوطني السادس الذي ينفذه المجلس الأعلى للإبداع والتميز والمنوي إقامته يومي السابع والثامن من شهر كانون الأول من العام الجاري في مبنى الهلال الأحمر تحت رعاية الرئيس محمود عباس.

الرئيس التنفيذي صلاح هدمي قال: " ترتبطنا علاقة طويلة مع المجلس الأعلى للإبداع والتميز وهذه المرة الرابعة التي يكون فيها البنك راعيا لنشاط المجلس الأعلى للإبداع والتميز، كما أكد هدمي أن رعاية بنك القدس للمنتدى الوطني السادس يأتي انسجاماً بين أهداف المنتدى والأولويات الاستراتيجية التي يتبناها البنك والتي ينصبّ اهتمامها على الاستثمار في مستقبل القطاع المصرفي والذي يشهد مسارات التحول الرقمي وتقنيات التكنولوجيا المالية Fintech وأدواتها المبتكرة.

رئيس المجلس للإبداع المهندس عدنان سمارة قال نفخر بهذا التعاون مع بنك القدس؛ الرائد في قطاع المصرفي الفلسطيني ، حيث يأتي توقيع هذه الاتفاقية ضمن الجهود المستمرة التي يبذلها المجلس الأعلى للإبداع لتوفير أفضل الفرصة أمام الرياديين والمبدعين حيث يسعى المجلس من خلال هذا المنتدى إلى تطوير أسس البنية الوطنية الممكنة للتحول نحو الإبداع والإبتكار بإِشراك جميع قطاعات منظومة العلوم والتكنولوجيا والإبتكار، كما أشار سمارة إلى أن تنظيم المندى الوطني السادس تحت عنوان التحول نحو الإبداع متزامنا مع تأسيس المجمع الوطني للإبداع والتميز كأحد أهم المحطات في التحول الوطني تحو تعزيز ركائز الإبدااع والإبتكار.

دأب دوماً بنك القدس على بناء شراكات مع كبرى المؤسسات والشركات الوطنية، الأمر الذي من شأنه أن يثري مسيرة أبناء المجتمع على مختلف الأصعدة، لخدمة أبنائنا من المبدعين المتميزين.