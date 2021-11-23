اختيار 3 أفكار ريادية في التكنولوجيا المالية لاحتضانها وتطويرها

وطن: ضمن برنامج الاحتضان المتكامل لحلول التكنولوجيا المالية Fintech Camp الذي أطلقه البنك الوطني بالتعاون مع مسرعة الأعمال Flow Accelerator، اختارت لجنة التحكيم 3 أفكار لحلول تكنولوجيا مالية للمشاركة في برنامج الاحتضان المتكامل بهدف تقديم الدعم اللازم لها بغية تطويرها وتطبيقها. وتقدم للبرنامج 18 ريادية وريادي من مختلف مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، الذين تلقوا تدريبات مكثفة على مدار اليومين الماضيين على أيدي خبراء ومختصين. وضمت لجنة التحكيم عددا من المختصين والخبراء في المجال بالإضافة الى الجهات الرسمية والرقابية، وشملت المدير التنفيذي لمجموعة الاستقرار المالي في سلطة النقد الفلسطينية إياد زيتاوي، ومدير عام الإدارة العامة لخدمات التمويل الرقمي والابتكار، د. بشار أبو زعرور، والرئيس التنفيذي للبنك الوطني سلامة خليل، وأخصائية الأعمال في التكنولوجيا المالية لدى GIZ شروق قواريق. أما لجنة الخبراء والمختصين فشملت، مدير عام الإدارة الفنية للمجلس الأعلى للإبداع والتميز د. محمد أبو عيد، ورئيسة الابداع والريادة في فكرة، مسرعة الأعمال التابعة لشركة الاتصالات الفلسطينية آلاء فطاير، ومحامي الشركات والتكنولوجيا ورأس المال الاستثماري والشريك الإداري في NAS & Co عبد الرحيم الناشف.

ووقع اختيار اللجنتين على الرياديين شيرين ياسين، وأحمد كنعان، ونعيم الشخشير الذين حصلوا على أعلى النتائج بعد تقديمهم عروضا شرحوا من خلالها حلولهم، التي شملت فكرتين مصرفتين وأخرى مالية غير مصرفية.

من جانبه أعرب خليل عن سعادته بوجود أفكار ريادية مبدعة في التكنولوجيا المالية في فلسطين، مشيرا ان العالم قطع شوطا كبيرا في هذا المجال الا ان العمل به لا يزال متواضعا في فلسطين، مؤكدا على أهمية زيادة الاستثمار بالتكنولوجيا المالية وفتح الطريق أمام للشباب والشابات للإبداع في هذا المجال، لتتمكن فلسطين من المنافسة خاصة مع وجود رياديين فلسطينيين مبدعين قادرين على وضع فلسطين على الخارطة الإقليمية والعالمية في التكنولوجيا المالية.

وأشار خليل إلى أن الهدف الرئيسي من هذا التعاون مع Flow هو المساهمة في خلق حلول تكنولوجيا مالية تستطيع تسهيل التعاملات المالية للشركات والبنوك وأيضا للمواطنين الفلسطينيين بشكل أساسي. مؤكدا ان البرنامج ليس مسابقة او حدث آني يزول أثره بزوال الحدث، وانما برنامج احتضان كامل يمتد على مدار 12 أسبوعا يشمل احتضانا كاملا للحلول التي ستتأهل للتطوير.

وتعليقا على ذلك أشار الزيتاوي إلى أهمية هذه الفعاليات في الوصول إلى الرياديين ودعم الأفكار ذات العلاقة بالتكنولوجيا المالية والرقمنة، لما في ذلك من آثار ايجابية على الخدمات المالية المقدمة للمواطنين من حيث إنتشارها ورفع جودتها وتقليل التكاليف والوقت اللازم لاتمامها. بالإضافة الى الاعتماد أقل على التواصل المباشر لصالح استخدام التطبيقات والمنصات الإلكترونية، وتقليل تداول النقد وتعزيز إستخدام قنوات الدفع الإلكترونية.

أما د. أبو زعرور فأعلن أن الأفكار الفائزة ذات العلاقة بالقطاع المالي غير المصرفي ستكون مؤهلة للاستقبال والاحتضان بشكل موازي في منصة ابتكر للتوجيه الرقابي في الهيئة، بالإضافة الى توفير منصة ابتكر ما يلزم من دعم وتوجيه رقابي تمهيداً لاستكمال وانجاح الفكرة وإطلاقها.

ومن ناحيتها أشارت الرئيسة التنفيذية لمسرعة الأعمال Flow مجد خليفة أنه وبعد الإعلان عن الشراكة في الربع الأخير من شهر أيلول تم اطلاق طلب الانتساب للبرنامج في منتصف شهر تشرين الأول لأصحاب الحلول في التكنولوجيا المالية في مرحلة الفكرة أو البرهنة والذي استمر لفترة ثلاثة أسابيع بالتوازي مع حملة توعية على منصات التواصل الاجتماعي عن مفهوم ومجالات وأهداف التكنولوجيا المالية ومدى ارتباطها بالريادة وخلق التكاملية في سلاسل القيمة، ومن ثم دعوة الرياديين الأكثر واعدية للتدريب المكثف بهدف بلورة الفكرة بأسس علمية وتجارية تتلاءم مع مبدأ الشركات الناشئة، وبعد ذلك تقديم العروض التقديمية ضمن أفضل الممارسات ومعايير الاختيار. تم التوافق بين لجنة التحكيم و الخبراء على اختيار الرياديين للانتقال الى مرحلة الاحتضان التي سوف تتضمن التمويل والارشاد و المتابعة مع الجهات الرقابية المختصة والشركاء والمهتمين، وتنتهي بالعرض الختامي أمام الجهات المعنية من المؤسسات المالية والمستثمرين ومسرعات الأعمال في حدث عام.