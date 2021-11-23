أوروبا: توقعات بوفاة 700 ألف شخص بكورونا خلال شهور

وطن: وجهت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، تحذيرا من ارتفاع عدد الوفيات في أوروبا من 1.5 مليون حاليا إلى 2.2 مليون بحلول آذار/ مارس 2022 في حال بقي الوضع على حاله.

وأعربت عن توقعها بضغط عالي أو شديد في وحدات العناية المركزة في 49 من 53 بلدا بين الآن والأول من آذار/ مارس 2022، مضيفة أنه "يتوقع بأن يصل العدد الإجمالي للوفيات المسجلة إلى أكثر من 2,2 مليون بحلول ربيع العام المقبل، استناداً إلى المنحى الحالي".

وسُجل حتى الآن أكثر من 1,5 مليون حالة وفاة جراء فيروس كورونا في المنطقة.

وترى منظمة الصحة العالمية أن ارتفاع عدد الإصابات يعود إلى تفشي المتحورة "دلتا" شديدة العدوى وعدم التطعيم بشكل كاف وتخفيف تدابير الحد من الوباء.

وأظهرت بيانات المنظمة أن "الوفيات المرتبطة بكورونا تضاعفت منذ نهاية أيلول/ سبتمبر، من 2100 يوميا إلى نحو 4200".

وقال هانز كلوغه المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، إن "الوضع المتعلق بكورونا في سائر أنحاء أوروبا وآسيا الوسطى خطير للغاية. إننا نواجه شتاءً مليئا بالتحديات"، داعيًا إلى اعتماد نهج "لقاح أكثر" يجمع بين التطعيم ووضع الكمامة والتدابير الصحية والتباعد.

واعتبرت منظمة الصحة العالمية أن وضع الكمامة يقلل من الإصابة بالمرض بنسبة 53%. وقد يمنع تعميم استخدامها بنسبة تصل إلى 95% وقوع أكثر من 160 ألف حالة وفاة بحلول الأول من آذار/ مارس.

كما يتضح أكثر فأكثر أن الحماية التي يؤمنها التطعيم ضد العدوى والأشكال الخفيفة تتراجع، بحسب منظمة الصحة العالمية.

لذلك توصي الوكالة بجرعة معززة للفئات الأكثر ضعفًا، بما في ذلك الذين يعانون من نقص المناعة.