الاحتلال يهدم منزلاً ومقبرة ويخطر بهدم أربعة مبان في الخليل

وطن: هدمت قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، منزلاً ومقبرة وأخطرت بهدم أربعة مبانٍ أخرى في مسافر يطا جنوبي الخليل.

وأفاد منسق لجنة حماية وصمود جبال جنوب الخليل ومسافر يطا فؤاد العمور، بأن قوات الاحتلال هدمت منزلاً يعود للمواطن علي حمامدة، تقدر مساحته بــ 140 م2 في خربة ماعين، ثم توجهت إلى منطقة الديرات وهدمت مقبرة قيد الإنشاء.

وأضاف العمور أن قوات الاحتلال أخطرت بهدم منزلين في تجمعي الفخيت والمركز، يعودان للمواطنين محمود النجار ومحمود أبو صبحة، وآخرين في قرية تواني يعودان للمواطنين حافظ الهريني وإسماعيل العمور.

وأوضح أن جنود الاحتلال قاموا بتصوير منزله ومنزل المواطن نبيل العمور، الواقعين في قرية التواني.

(صفا)