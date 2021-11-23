حماس تعلن اتخاذها إجراءات سياسية وقانونية ردا على تصنيف بريطانيا لها منظمة "إرهابية"

وطن: أعلن مسؤول في حركة "حماس" اليوم الثلاثاء، أن الحركة اتخذت إجراءات سياسية وقانونية ردا على قرار بريطانيا مؤخرا تصنيفها "منظمة إرهابية".

وقال عضو المكتب السياسي لحماس زكريا أبو معمر إن الحركة "اتخذت جملة من الإجراءات السياسية والقانونية على مختلف الأصعدة في الداخل والخارج، ردا على القرار البريطاني بحظرها ووسمها بالإرهاب".

وأضاف أبو معمر أن حماس "بدأت سلسلة اتصالات مع جهات حكومية وحزبية وأهلية في مختلف أنحاء العالم لوضع الجميع عند مسؤولياتهم إزاء قرار بريطانيا الخطير".

واعتبر أن قرار لندن ضد الحركة "جريمة بحق كل حركات التحرر في العالم وبحق الشعوب المستضعفة الباحثة عن الحرية والاستقلال".

وكان القيادي في حماس يتحدث خلال مؤتمر نظمته الفصائل الفلسطينية في غزة تحت عنوان "المقاومة حق مشروع … الاحتلال هو الإرهاب" لبحث القرار البريطاني ضد الحركة التي تسيطر على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007 .

وقال بيان ختامي لمؤتمر الفصائل إن تطبيق القرار البريطاني ضد حماس "سيكون جريمة حقيقية وخطيئة سياسية وقانونية وأخلاقية"، معتبرا أنه "إدانة وتجريم لكل الحركة الوطنية الفلسطينية ولتاريخ الشعب الفلسطيني في الكفاح ضد الاستعمار".