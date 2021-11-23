وفد مغربي كان يتجول في القدس لحظة وقوع عملية باب السلسلة

وطن: ذكرت قناة "كان" العبرية ان وفدا من "رجال الاعلام والمثقفين" المغربيين كان يتجول في مدينة القدس خلال عملية باب السلسلة التي نفذها الشهيد فادي أبو شخيدم واسفرت عن مقتل مستوطن إسرائيلي واصابة 3 اخرين.

وحسب القناة التلفزيونية الإسرائيلية فان الوفد كان وصل بدعوة من وزارة الخارجية الإسرائيلية.

ونقلت عن رئيس الوفد المغربي الجارح أبو سالم قوله "شعر أعضاء الوفد بالخوف الشديد حين علموا بهذه العملية".

وأضاف "ندين بشدة الإرهاب غير المقبول وهذه الاعمال الغبية التي تحاول نسف جهود السلام. لن تنجحوا في تحقيق اهدافكم الحقيرة. لقد نهى الله عن قتل الابرياء" مشيرا الى ان الوفد ينوي مواصلة زيارته لدولة الاحتلال كما خطط لها وقال" لن نفوت زيارة المسجد الأقصى والتجول في الأسواق والصلاة في القدس".