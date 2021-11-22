الاحتلال يفرج عن زوجة الشهيد فادي أبو شخيدم

وطن: لليوم الثاني على التوالي، توافد العشرات إلى بيت عزاء الشهيد الشيخ فادي أبو شخيدم في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة، الذي ارتقى أمس برصاص الاحتلال في باب السلسلة بالبلدة القديمة بالقدس المحتلة.

وساد الإضراب الشامل اليوم الاثنين، في مخيم شعفاط، إذ أغلقت المحلات التجارية والمدارس حدادا على استشهاد ابن المخيم.

وقال محامي العائلة مدحت ديبه إن قوات الاحتلال استدعت ابنة الشهيد آية للتحقيق لليوم الثاني على التوالي، وبعد التحقيق معها لنحو ساعة ونصف أخلت شرطة الاحتلال سبيلها.

وأضاف أن القوات اعتقلت زوجة الشهيد فور وصولها من الأردن إلى جسر الملك حسين، ووضعوا القيود الحديدية بيديها ورجليها، واقتادتها إلى غرف " 4 " في مركز المسكوبية للتحقيق، وجرى الافراج عنها قبل قليل.

أما بالنسبة لشقيق الشهيد حسام أبو شخيدم فقال:" عندما تأكدنا من خبر استشهاد شقيقي فادي اتصلت معنا المخابرات واستدعتني وأشقائي للتحقيق في غرف " 4 " بالمسكوبية، وتزامن الاستدعاء مع اقتحام قوات كبيرة من جنود الاحتلال منازلنا بالمخيم".

وأضاف:" قوات الاحتلال دمرت المنازل خلال عملية التفتيش، إذ لا يعد تفتيش بل انتقام وتحطيم همجي، واعتدوا على ابني باسل بالضرب واعتقلوه، وأخلوا سبيله اليوم بكفالة مالية".

ولفت إلى استفزاز المحققين لهم خلال التحقيق معهم في المسكوبية، وأشار إلى تحقيق المخابرات مع نجل الشهيد البالغ من العمر 7 سنوات وابنته آية، واستدعائها للتحقيق لليوم الثاني على التوالي.